Calleri trata derrota do São Paulo como ‘decepção’, mas destaca chance de virar o resultado no Maracanã

Parceria Lance & IstoÉ 25/08/2022 - 0:09 Compartilhe

O São Paulo não dormirá em paz na noite desta quarta-feira (24). O Tricolor foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 1 no primeiro duelo válido pela semifinal da Copa do Brasil. Calleri se mostrou decepcionado com o resultado.

Galeria

> ATUAÇÕES: Mesmo com falha de Jandrei, Nestor tenta aliviar o São Paulo em derrota



Tabela

> Veja tabela da Copa do Brasil e simule os próximos jogos

Agora, existe somente uma chance de ir à final e se aproximar da conquista do título inédito. No dia 14 de setembro, a equipe de Rogério Ceni volta a encontrar o Rubro-Negro, podendo reverter o resultado.

Mesmo com o gol de Rodrigo Nestor, uma série de erros do Tricolor deram a chance para que o clube carioca fosse melhor na casa da equipe de Ceni.

O artilheiro do time do Morumbi nesta temporada, Calleri, tratou o resultado como ‘decepcionante’. De acordo com as palavras do camisa 9, a Copa do Brasil é vista como um sonho para todo o elenco.

E de fato é. Além do título inédito – citado anteriormente – o São Paulo só chegou na final do torneio uma única vez em toda a sua história, onde foi derrotado pelo Cruzeiro.

A premiação milionária é outro ponto que entra em questão. Quem erguer a taça, chega a embolsar cerca de R$100 milhões – o que seria de muito bom grado para aliviar as dívidas do clube.

Mesmo com uma expressão de tristeza, o argentino destacou que é possível reverter este resultado no Rio de Janeiro. Para ele, basta a equipe adotar a ‘mesma postura do segundo tempo desta quarta-feira (24)’.

– Tristeza, decepção. Tínhamos muitos sonhos na Copa do Brasil, somos fortes no Morumbi. Mas pegamos um time de muita qualidade, sabíamos que se não igualássemos na intensidade, não daria na técnica. Não sei se algum time levou o Flamengo na área deles assim como fizemos. Mas futebol é feito de gols, eles fizeram três, nó, um. Precisamos de muito mais. É possível virar, como jogamos no segundo tempo, tivemos chance de fazer o gol. Precisamos caprichar um pouco mais, encaixar a pressão. E jogar como jogamos no segundo tempo – disse.

Agora, o São Paulo volta a campo no domingo (28) contra o Fortaleza. O jogo será válido pelo Campeonato Brasileiro e acontece às 16h, no estádio do Morumbi.

E MAIS: