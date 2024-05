Calleri tem lesão leve na panturrilha confirmada e deve retornar ao São Paulo no fim do mês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 17:48 Para compartilhar:

O centroavante Calleri foi submetido a exame de imagem nesta quinta-feira e teve confirmada uma lesão muscular na panturrilha direita. O prazo estimado da recuperação é de dez dias. Assim, a expectativa é que o jogador volte ao time ainda no final deste mês.

Calleri sentiu a contusão na vitória do São Paulo sobre o Cobresal por 3 a 1, em jogo válido pela Libertadores. Autor do terceiro gol, o camisa nove sentiu o local e precisou deixar o campo, sendo substituído por Rodriguinho.

O resultado garantiu o São Paulo nas oitavas de final do torneio internacional. Com o triunfo fora de casa, a equipe paulista chegou à vice-liderança do Grupo B, com nove pontos. O Talleres, da Argentina, é o primeiro colocado, com um ponto a mais.

Ao final do duelo com os chilenos, o atacante manifestou seu descontentamento com a lesão. “Muito frustrado. Não consigo ter uma sequência grande. Senti minha panturrilha. Tenho que ver da porta (do CT) para dentro o que estou fazendo mal para machucar menos”, disse Calleri.

Após um início complicado, quando perdeu seus dois primeiros jogos no Brasileiro, o São Paulo vem ensaiando uma reação na competição. O time, que vem de um triunfo sobre o Vitória, em Salvador, contabiliza sete pontos e ocupa a oitava posição.