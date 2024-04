Calleri mantém ‘faro de gol’ e se torna 3º maior artilheiro do São Paulo na Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/04/2024 - 11:55 Para compartilhar:

Jonathan Calleri novamente foi um dos destaques do São Paulo em campo. O centroavante argentino balançou as redes na vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, pela Copa Libertadores, e se tornou um dos três maiores artilheiros do clube na história da competição.

Aos 30 anos, Calleri soma 11 gols pelo São Paulo na Libertadores. Ele está atrás apenas de Luís Fabiano e Rogério Ceni, ambos com 14. Palhinha, Müller e o uruguaio Pedro Rocha aparecem logo atrás, os três com dez gols cada. O dono da camisa 9 tricolor é o maior artilheiro estrangeiro do clube no torneio.

Em 2023, o atacante entrou para a história do clube ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no Maracanã. No Morumbi, o time paulista empatou por 1 a 1, conquistou o título inédito e retornou à Libertadores após três anos fora da competição continental. Ao todo, o argentino balançou as redes 68 vezes em 174 jogos com a camisa tricolor.

O gol dá confiança à Calleri, que passou parte da temporada ausente se recuperando de uma cirurgia para a retirada de um cisto na perna direita. O jogador não esteve em campo na estreia do time na Libertadores, na derrota por 2 a 1 para o Talleres, em Córdoba, mas ficou à disposição para o duelo em casa com o Cobresal, do Chile, e marcou um dos gols da vitória por 2 a 0.

“Foi um bom jogo de todos, uma vitória importante. Agora temos um jogo fora de casa no Chile em que precisamos dos três pontos para classificar. Nossa equipe corre toda pelo mesmo objetivo, que é ser campeão”, disse o centroavante após a vitória no Equador.

Confira o ranking dos maiores artilheiros do São Paulo na Libertadores:

Luis Fabiano e Rogério Ceni: 14 gols

Calleri: 11

Müller, Palhinha e Pedro Rocha: 10

Grafite, Terto, Washington e Toninho Guerreiro: 8

Aloísio, Danilo e Raí: 7