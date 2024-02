Calleri espera jogo disputado contra o Santos: ‘Precisamos voltar ao caminho das vitórias’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/02/2024 - 20:52 Para compartilhar:

Após a primeira derrota do São Paulo sob o comando do técnico Tiago Carpini, o principal atacante do time, o argentino Calleri, disse que é preciso que o time jogue melhor e volte ao caminho das vitórias. No sábado, o São Paulo teve uma atuação ruim e perdeu da Ponte Preta por 2 a 0, em Campinas, pelo Campeonato Paulista. O jogo para o São Paulo tentar a recuperação é o clássico contra o Santos, nesta quarta, no MorumBis.

Será o terceiro clássico da temporada após a vitória e a quebra do tabu na Neo Química Arena contra o Corinthians e o empate, com vitória nos pênaltis e o título da Supercopa Rei contra o Palmeiras.

Contra o Santos no MorumBis, o atacante argentino tem um retrospecto muito bom: são cinco gols em quatro partidas. “É bonito jogar de novo com o Santos em casa. Temos boas lembranças de jogos anteriores, mas precisamos voltar ao caminho da vitória, jogar melhor”, afirmou Calleri.

No ano passado, os times se enfrentaram três vezes, uma pelo Paulista e duas pelo Brasileiro. O São Paulo venceu os dois jogos no seu estádio (3 a 1 no Paulista e 4 a 1 no Brasileiro) e empatou na Vila Belmiro (sem gols). “O Santos vem muito melhor do que o ano passado. Vai ser um jogo muito disputado. Eles têm um grande time este ano”, afirmou Calleri, que marcou uma vez em cinco partidas no Paulista.

Em 2023, o Santos não passou da fase de grupos do Paulista e amargou o inédito rebaixamento no Brasileiro. Neste ano, o time do técnico Fábio Carille é o time que mais pontuou no Paulista: tem 16 pontos em sete partidas, na liderança do Grupo A. A partida desta quarta pode ser a única entre os times em 2024, já que o Santos não disputa a Copa do Brasil e os times estão em divisões diferentes do Brasileiro.

O São Paulo também é o primeiro em seu grupo, o D, mas tem 13 pontos contra 12 de Novorizontino e São Bernardo. Nesta fase, os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias