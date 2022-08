Calleri elogia Reinaldo em vitória do São Paulo e dispara: ‘Melhor lateral do Brasil’

Parceria Lance & IstoÉ 14/08/2022 - 22:38 Compartilhe

Neste domingo (14), Calleri foi um dos autores dos gols do São Paulo na vitória por 3 a 0 em cima do Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Porém, um nome foi essencial para garantir o bom resultado da equipe no Morumbi: Reinaldo.

Galeria

> ATUAÇÕES: Nestor e Reinaldo comandam a vitória do São Paulo sobre o Red Bull Bragantino



Tabela

> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogos

Aos 13 minutos do segundo tempo, Reinaldo recebeu uma bola de Luciano e cruzou para o camisa 9 – que tocou direto para o gol e marcou o segundo da partida. O lateral-esquerdo também influenciou no gol de Rodrigo Nestor, responsável por abrir o placar.

O artilheiro do Tricolor destacou o trabalho do seu companheiro. De acordo com seus palavras, Reinaldo é o melhor lateral do Brasil. Calleri afirmou que já sabia que a sequência de jogadas iria virar um gol.

– Tenho confiança em mim, eu já sabia que seria gol quando eu saltei. O mais difícil é você ter o timing quando ele cruza e eu salto, é pegar a bola no melhor momento. Se você pegar o timing, sabia que ia fazer o gol. Só tinha que fazer o movimento para que fosse no canto e o goleiro não pegasse. Mas, como eu falei antes, ele é o melhor lateral do Brasil faz tempo. Hoje deu duas assistências e ele está voltando de lesão. Se ele seguir jogando assim, ele vai dar mais – destacou o atacante.

O argentino ainda alegou que a presença de Reinaldo é essencial no elenco. Para ele, o atleta dialoga bem com vários nomes do setor ofensivo tricolor.

– Precisamos muito dele, tomar que ele siga fazendo como fez, para mim, para Luciano, para Éder, para quem estiver em campo. E que todo mundo consiga fazer gol com assistências dele. Precisamos dele e do Welington de volta, que volte outra vez à melhor fase dele, que na melhor fase nos ajudou muito – completou.

>>> Assine o Premiere no Prime Video e acompanhe todas as emoções do seu clube no Brasileirão<<<

Após um jejum de seis partidas, o Tricolor paulista voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. O artilheiro do time reforçou que o São Paulo não pode deixar a competição de lado e focar somente nos outros torneios que disputa – no caso, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Conforme sua fala, o Brasileirão é ‘traiçoeiro’.

– Era fundamental ganhar, porque o Brasileirão está ficando cada vez mais difícil. Fazia seis rodadas que o time não ganhava, e o Brasileirão é muito traiçoeiro, se você não ganhar e começa a perder pontos… As rodadas começam a passa e você fica cada vez mais apertado. Sabemos que o foco são as Copas, estamos nas quartas de final da Copa do Brasil e semifinal da Sul-Americana. Nós não jogamos uma semifinal internacional faz seis anos, então estamos num momento bom e hoje precisávamos ganhar – disse.

Na quinta-feira (18), o São Paulo encara o América-MG pelo confronto de volta válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O título seria algo inédito em toda a história do clube. O duelo acontece às 21h, na Arena Independência.

Calleri ressaltou a necessidade de foco no Campeonato Brasileiro (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

E MAIS:

E MAIS: