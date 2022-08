Calleri elogia presença ofensiva do São Paulo e condena falta de poder de decisão

Estadão Conteúdo 25/08/2022 - 0:04 Compartilhe

O São Paulo foi superior durante muitos momentosna derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no Morumbi, pela rodada de ida das semifinais da Copa do Brasil, mas passou longe de igualar o poder de decisão do adversário. O único gol são-paulino foi marcado por Rodrigo Nestor, e o artilheiro Jonathan Calleri passou em branco, não à toa estava muito incomodado ao final da partida.

Em entrevista à beira do gramado, o argentino destacou a presença ofensiva são-paulina na área rubro-negra. Na avaliação dele, talvez o time são-paulino tenha sido um dos adversários que deu mais trabalho para o elenco carioca nesta temporada, apesar do resultado final, definido pela qualidade dos flamenguistas.

“Segundo tempo jogamos bem, minutos bons, chegamos na área do Flamengo como acho que nenhum time chegou. Jogamos bem, mas, como falei, o futebol é feito de gols e eles fizeram três, nós fizemos um. O Flamengo é muito qualificado, se você deixar jogar, acontece o que aconteceu aqui hoje”, comentou Calleri.

Os números da partida mostram um pouco do que foi dito pelo atacante. O São Paulo terminou o duelo com 26 finalizações, das quais cinco foram em direção ao gol, enquanto o Flamengo teve quatro chutes no alvo de um total de sete finalizações e marcou três vezes nessas tentativas.

“O sentimento é de tristeza porque aqui no Morumbi somos fortes, mas vamos tentar reagir lá no Maracanã”, concluiu Calleri, tentando manter a esperança para a decisão da vaga na final. Os dois times voltam a campo apenas no dia 14 de setembro, no estádio carioca, onde farão o jogo de volta da semifinal. O time paulista precisa vencer por três gols de diferença para avançar direto ou por vantagem de dois gols para levar a decisão aos pênaltis.