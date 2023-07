Calleri e Luciano treinam e devem reforçar o São Paulo no Choque-Rei

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 17:55 Compartilhe

Dúvidas para o Choque-Rei desta quinta-feira, às 20h, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa do Brasil, os atacantes Luciano e Calleri treinaram normalmente e podem reforçar a equipe do técnico Dorival Júnior. O camisa 10 vem reclamando de dores na panturrilha direita, enquanto o argentino está com uma lesão nas costas, que já vem o incomodando nas últimas partidas.

Dorival Júnior realizou uma atividade nesta terça-feira no CT da Barra Funda. O dia começou com um vídeo exibido pela comissão técnica aos atletas. No gramado, após o aquecimento, foi aplicado um exercício de confronto, com situações de um contra um e dois contra dois. Na sequência, laterais e zagueiros permaneceram em um gramado com o auxiliar Pedro Sotero para um trabalho tático posicional apenas para os defensores.

Em um outro campo, Dorival e Lucas Silvestre comandavam um trabalho de construção de jogadas e finalizações para o restante do elenco. Em seguida, houve um trabalho tático de 11 contra 11 seguido de repetições de bolas paradas.

Diferentemente de Luciano e Calleri, o zagueiro Beraldo, com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, fez um trabalho separado dos demais com a fisioterapia. Já o zagueiro Alan Franco ficou na parte interna do CT.

A provável escalação do São Paulo para o Choque-Rei tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Wellington Rato (Alisson) e Rodrigo Nestor; Luciano e Calleri.

Com a vitória por 1 a 0 no confronto de ida, no Morumbi, com gol de Rafinha, o São Paulo ganhou o direito de atuar pelo empate na decisiva partida de volta, no Allianz Parque.

