Calleri, do São Paulo, fala sobre duelo contra o Palmeiras: ‘Vai ser uma grande batalha’ Equipes vão se enfrentar duas vezes nesta semana: pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil

São Paulo e Palmeiras vão se enfrentar duas vezes nesta semana. O primeiro desafio, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece nesta segunda-feira (20), às 20h, no Estádio do Morumbi. Depois, o Choque-Rei será válido pelo primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, na quinta-feira (23), no mesmo local e horário.





– Serão dois jogos contra o Palmeiras, com três dias de diferença, e temos que separar. O primeiro objetivo é jogar segunda-feira e somar a maior quantidade de pontos. Depois, sabemos que temos o confronto pela Copa do Brasil, que é um confronto maior, de 180 minutos. Vamos deixar a vida segunda-feira para depois pensar na Copa do Brasil – disse Calleri.

Principal jogador do setor ofensivo de Rogério Ceni, o argentino sabe da dificuldade das partidas e quer contar com o “fator torcida” para sair com o resultado positivo de campo.

– Vai ser uma grande batalha. Esperamos ter a torcida do nosso lado. Penso que vão lotar o Morumbi e que vamos presentear os presentes com um bom jogo. Espero que a gente leve a vitória para a casa – avaliou o jogador.

Calleri é o artilheiro do Brasileirão, com nove gols marcados. Além disso, o jogador tem mais da metade de gols do time na competição. Ao todo, o Tricolor balançou a rede em 17 oportunidades.

O Palmeiras é o líder do campeonato, com 25 pontos, enquanto o time de Rogério Ceni tenta retornar ao G4.

