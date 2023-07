Calleri diz que São Paulo destaca ‘melhor jogo da temporada’ e troca elogios com Pato

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2023 - 19:08 Compartilhe

Autor de dois dos quatro gols do São Paulo na vitória sobre o Santos por 4 a 1, neste domingo, no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Calleri classificou a partida como a melhor da temporada da equipe do técnico Dorival Júnior. O argentino explicou também que a confiança mudou após derrotar o Palmeiras na última quinta-feira, no Allianz Parque, resultado que colocou o clube na semifinal da Copa do Brasil.

“Eu acho que hoje fizemos o melhor jogo da temporada. Baita primeiro tempo. Estamos com vontade de ganhar. A partida de quinta nos deu muita confiança para a sequência da temporada. Tomara que este seja o ano que o São Paulo possa ressurgir. Vamos conseguir coisas importantes”, disse o argentino, que fez o gol de número 57 pelo clube paulista e foi ovacionado pelos mais de 58 mil torcedores presentes no Morumbi.

O argentino também não poupou elogios a Alexandre Pato, que voltou ao Morumbi com boa atuação e um gol logo de cara. “Muito contente de um cara como esse (Pato) esteja com nós. Na sua volta ao Morumbi conseguiu fazer um gol. Acho que ele vai ajudar muito na temporada e que o São Paulo possa ganhar alguma coisa”, afirmou.

Pato, que deve ser peça importante do São Paulo neste segundo semestre, também comentou sobre o seu retorno. Agradecer a Deus. Foi uma corrida muito longa. Isso é um pedacinho do começo. Agradecer ao carinho da torcida e as palavras do Calleri, é um ídolo do clube. Espero que seja o começo de muitas coisas boas. Agradecer ao apoio da minha família também. Desde a saída falei que faria um gol e colocaria a cabeça do mascote. A torcida é incrível, faz com que eu possa me motivar cada vez mais e dar o meu melhor. São 60 mil pessoas no Morumbi, dentro de campo é incrível”, disse.

A vitória levou o São Paulo aos 25 pontos, na briga direta por vaga na Libertadores da próxima temporada. O próximo desafio do time paulista é diante do Cuiabá no sábado, às 18h30, na Arena Pantanal, pela 16ª rodada do Brasileirão.

