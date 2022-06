Calleri detona queda de rendimento do São Paulo: ‘Time que toma gol não ganha’

Calleri mais uma vez deixou sua marca em um jogo do São Paulo. Já são nove gols no Brasileirão. Ao invés de deixar o campo comemorando, mais uma vez o artilheiro argentino saiu na bronca com a queda de rendimento da equipe na segunda etapa, na qual não conseguiu segurar vantagem no placar.

Depois de mandar em um primeiro tempo em alto nível no Couto Pereira, com diversas chances de ampliar a vantagem mínima sobre o Coritiba, o São Paulo voltou em ritmo mais baixo na segunda etapa e cedeu o 1 a 1 que o impediu de encostar nos líderes do Nacional.





São quatro empates seguidos do São Paulo no Brasileirão e saindo em vantagem em todos: 1 a 1 com Corinthians, Avaí e Coritiba, além do 2 a 2 com o Ceará, no qual ficou em vantagem duas vezes. Tivesse somado metade dos pontos desperdiçados nesta série de empates, a equipe de Rogério Ceni estaria dividindo a ponta da tabela com o Palmeiras, ambos com 19 pontos. Está em quinto, com 15.

“Fizemos um baita primeiro tempo, construímos muitas jogadas, grandes chances. No segundo tempo não sei o que aconteceu. Mais uma vez levamos o empate. Time que sofre gols não vai ganhar quase nunca”, detonou Calleri, irritado com a postura são-paulina após o intervalo.

“Começando por nós atacantes, os meias, os volantes e os defensores, todo mundo tem de brigar para não levar gols. Somos todos responsáveis, os atacantes primeiro. Mas seguiremos lutando. Depois de um baita primeiro tempo, o time caiu muito de produção no segundo e por isso, empatamos. Repito: time que toma gol não ganha quase nunca.”

O São Paulo buscará a reabilitação no domingo, diante do América-MG, em um lotado Morumbi. Rogério Ceni não terá o volante Igor Gomes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.