Calleri chega aos cem gols na carreira e se mostra cada vez mais decisivo no São Paulo Atacante chegou a marca depois do tento contra o Coritiba, na última quinta-feira

A temporada vem sendo muito positiva para o atacante Jonathan Calleri, do São Paulo. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com nove gols, o argentino alcançou a marca de 100 gols na carreira após o gol marcado no empate contra o Coritiba.





Calleri já é o quinto maior artilheiro estrangeiro da história do São Paulo; veja o ranking



Destes 100 gols anotados, 38 saíram somente com a camisa do Tricolor, fato que o isola como o quinto maior artilheiro estrangeiro da história do time do Morumbi. Agora, Calleri só fica atrás do paraguaio Barrios (40), dos argentinos Albella (46) e Sastre (56), além do uruguaio Pedro Rocha (119).

– Fico feliz por ter feito mais um gol e alcançado essa marca especial na carreira, mas, como disse ontem, saí de campo chateado por causa do empate. Ainda sobre os 100 gols, é um número bem legal e espero seguir melhorando esses dados aqui no São Paulo. E me dedicarei, cada vez mais, para ajudar o clube a conquistar títulos, pois o São Paulo é gigante e devemos dar alegrias à nossa apaixonada torcida – afirmou.

Na curta, mas marcante primeira passagem que teve pelo São Paulo, em 2016, Calleri já havia mostrado o seu faro de gol. Foram 16 bolas na rede em 31 partidas (média de 0,51 por jogo), sendo nove em 12 duelos pela Libertadores, fato que o fez ser o artilheiro do torneio naquele ano e o atleta do Tricolor com mais bolas na rede em uma mesma edição na história da competição.

Artilheiro do Tricolor no Brasileirão de 2021 e na atual edição do Campeonato Paulista, o atacante soma 22 gols em 45 jogos, sendo 17 somente na atual temporada, onde também já acumula duas assistências.

– Vivo um momento especial no São Paulo. Aliás, desde minha primeira passagem, as coisas sempre foram bem legais aqui. Espero continuar fazendo gols e ajudando a equipe a conseguir as vitórias para brigar por títulos, que é o que realmente vai marcar o meu nome e o dos meus companheiros na história do clube – finalizou.

Números de Calleri pelo São Paulo



Passagem atual

45 jogos

22 gols

2 assistências

Geral

76 jogos

38 gols

5 assistências

Maiores artilheiros estrangeiros da história do São Paulo

1º – Pedro Rocha (URU) – 119 gols

2º – Sastre (ARG) – 56 gols

3º – Albella (ARG) – 46 gols

4º – Barrios (PAR) – 40 gols

5º – Calleri (ARG) – 38 gols

