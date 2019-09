Califórnia promete combater ‘vingança’ de Trump em política ambiental

As autoridades da Califórnia prometeram nesta terça-feira combater o plano do governo de Donald Trump de revogar a autorização que receberam para estabelecer seus próprios padrões de emissões de carbono.

O anúncio ocorre após informações na imprensa de que a agência federal do meio ambiente (EPA) eliminará, na quarta-feira, esta prerrogativa do estado mais rico e populoso do país, que normalmente estabelece normas mais severas no combate à poluição.

O governador Gavin Newsom disse que o plano da EPA é parte de uma “vingança política” do presidente Trump contra a Califórnia, bastião democrata e líder do combate ao aquecimento global.

“A Califórnia não aguardará jamais a permissão de Washington para proteger a saúde e a segurança de suas crianças e suas famílias”, declarou Newsom, advertindo para as “consequências devastadoras” de uma flexibilização nos padrões.

A Califórnia, a quinta economia do mundo, fez um acerto com quatro fabricantes de veículos para se ter carros menos contaminantes a partir de 2026, mas Trump condena o acordo por violar, segundo ele, as leis contra o monopólio.

O procurador-geral da Califórnia, Xavier Becerra, informou que recorrerá à Justiça contra qualquer impedimento à política ambiental do estado.