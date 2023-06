Calendário Pirelli terá fotógrafo preto e africano pela 1ª vez

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/06/2023 - 12:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 29 JUN (ANSA) – O fotógrafo ganense Prince Gyasi, de 28 anos, vai assinar a edição de 2024 do célebre Calendário Pirelli, que será realizado por um africano e preto pela primeira vez na história.

O tema do próximo “The Cal” ainda não foi divulgado, porém Gyasi, que iniciou a carreira de forma autodidata com um velho iPhone aos 16 anos, é conhecido por enfrentar as noções pré-concebidas do Ocidente sobre a África.

O fotógrafo constrói um universo hipercolorido, fazendo imagens que se assemelham a pinturas. “Estou honrado que a Pirelli tenha me dado a oportunidade de expressar meus pensamentos, sentimentos e emoções na edição número 50 do calendário”, disse Gyasi.

“Sendo o primeiro artista africano e preto a assinar um Calendário Pirelli, tive a chance de destacar algumas das pessoas que me inspiraram ao longo dos anos, da infância à vida adulta”, acrescentou o artista, ressaltando que parte do projeto será realizada em Gana.

“A Pirelli sempre esteve atenta à linguagem da fotografia e sua evolução. Vemos nas fotos do jovem artista Prince Gyasi uma nova linguagem que transmite energia positiva e mensagens poderosas e que também impacta as novas gerações”, disse a empresa italiana.

Gyasi já expôs suas obras em cidades como Kyoto, Rio de Janeiro e Cannes e colaborou com marcas como Apple, Converse e Vanity Fair, além de ter fundado a ONG Boxed Kids, que fornece instrução para crianças carentes de Jamestown, em Accra, capital ganense. (ANSA).

