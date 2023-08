Calendário oficial de Bolsonaro 2024 tem foto sem camisa e sai por R$ 69,90

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2023 - 16:28 Compartilhe

Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal e filho do ex-presidente da República, lançou de forma oficial o calendário 2024 do pai que exibe em sua capa o próprio sem camisa. O preço? A opção de parede sai por R$ 69,90 no site Bolsonaro Store.

O material “também marca os 35 anos de vida pública do Jair Bolsonaro e nada melhor do que a gente relembrar essa trajetória”, diz Eduardo.

As imagens exibem, além da foto despida, a trajetória como militar, vereador, deputado e líder do executivo. Há também um pôster de duas páginas.

A descrição do e-commerce afirma que “o Calendário de Parede da Bolsonaro Store é um produto que acompanhará seu usuário durante todo o ano. Com um layout diferenciado e feito em material personalizado de qualidade premium”.

O site também mostra uma opção de calendário de mesa, que é comercializado por R$ 59,90.

