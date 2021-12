Calendário eleitoral não gera temor sobre leilões de infraestrutura em 2022, diz ministro

SÃO PAULO (Reuters) – O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta segunda-feira que sua pasta não tem preocupação sobre a possibilidade das eleições presidenciais de 2022 interferirem nos planos de licitações.

A expectativa é contratar 165,5 bilhões de reais em investimentos privados para os próximos anos.

“O calendário eleitoral não gera temor sobre os projetos”, disse Freitas durante balanço das obras do ministério em 2021 a jornalistas. “Os projetos, em grande medida, já estão desenhados…O investidor estrangeiro está vendo estas oportunidades e temos intensificado conversas com novos grupos”, acrescentou o ministro.

Entre os projetos previstos para 2022 estão a sétima e última rodada de leilões de aeroportos administrados pela Infraero, que inclui os terminais de Santos Dumont (RJ) e Congonhas (SP); o certame da BR-381 entre Minas Gerais e Espírito Santo; a Ferrogrão, que segue parada no Supremo Tribunal Federal; e a desestatização do Porto de Vitória, a primeira do setor no país.

(Por Alberto Alerigi Jr.; edição de André Romani)

