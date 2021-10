Calebe revela conversa com Cuca antes da virada contra o Santos: ‘Falou para eu incendiar o jogo’

O meia Calebe, do Atlético-MG, foi o diferencial para o time mineiro na virada sobre o Santos, 3 a 1 para o Galo, na última quarta-feira, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O jovem jogador entrou e mudou a dinâmica do time para superar o rival, que saiu na frente no duelo.

E a dica do técnico Cuca, que ganhou mais uma opção ofensiva, foi simples e direta: que Calebe “incendiasse” o jogo contra o Peixe. Assim disse o meia, que revelou como foi a conversa com o treinador alvinegro.

Calebe entrou na partida e foi bem em um momento que o Galo estava sem várias peças, o que mostrou a força do seu elenco. Confira nos vídeos o que disse o jovem atleticano.

Calebe entrou no jogo contra o Santos e mudou a partida-(Bruno Cantini/Atlético-MG)

