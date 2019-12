Calderano fecha 2019 em competição com 15 melhores do ranking mundial

Sexto melhor do mundo, atrás apenas de mesatenistas asiáticos, o carioca Hugo Calderano disputa a partir da próxima sexta-feira (13) o ITTF World Tour Grand Finals, competição que reúne os dezesseis melhores do circuito mundial. A disputa será na cidade de Zhengzhou,na China, onde foram sorteados hoje (11) as chaves. Hugo Calderano estreia na madrugada da próxima sexta-feira (13), contra o japonês Jun Mizutani,14º do ranking mundial, à 0h40 (horário de Brasília).

Em caso de vitória, o brasileiro voltará a enfrentar nas quartas de final o atual número dois do mundo, o chinês Fan Zhendong, numa reedição do que ocorreu na edição World Tour Finals, do ano passado.Na época, Calderano levou a melhor sobre Zhendong, que em 2018 liderava o ranking mundial.

E pelo histórico em competições internacionais nesta temporada, a expectativa é de que o brasileiro avance às fases finais do torneio. Este ano Calderano foi semifinalista nos Abertos da Austrália, Hungria e República Theca. Também sagrou-se bicampeão na Copa Pan-Americana, em Porto Rico, e foi ouro na disputa individual e nas duplas – ao lado de Gustavo Tsuboi – no Pan-Americano de Lima (Peru), quando garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

O desempenho do atleta este ano foi reconhecido por aqui: na noite desta terça-feira (10), Calderano foi eleito Atleta da Torcida no Prêmio Olímpico Brasileiro com quase metade (47%) dos votos populares.