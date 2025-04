Calderano faz história e conquista título inédito da Copa do Mundo de tênis de mesa

Dia histórico para o esporte brasileiro. Na manhã deste domingo, 20, Hugo Calderano bateu o 1º colocado do ranking mundial de tênis de mesa, o chinês Lin Shidong, e conquistou o título inédito da Copa do Mundo da modalidade.

Calderano já tinha feito história ao chegar até a final, algo que nenhum mesa-tenista masculino não asiático ou europeu havia conseguido. Entretanto, depois de bater na trave nas Olimpíadas de Paris 2024 (terminou em 4º), Calderano não deixou escapara a oportunidade e bateu Shidong por 4 a 1, parciais de 6/11, 11/7, 11/9, 11/4 e 11/5, ficando com o troféu.

O adversário na decisão já era conhecido do brasileiro e o retrospecto curto jogava a favor. Eles já haviam se enfrentado em outra oportunidade, nas quartas de final do WTT Contender de Durban, em 2023, e Calderano também venceu.

Para chegar até a decisão, Calderano teve o caminho mais difícil possível, tendo que enfrentar o chinês Wang Chuqin (2º) nas semifinais e o japonês Tomokazu Harimoto (3º) nas quartas de final.

Na decisão, contra o melhor do mundo na atualidade, não deu espaços para o adversário e dominou o confronto a partir do segundo set, se recuperando de uma derrota na primeira parcial, tornando o título ainda mais marcante para o esporte nacional.

O confronto

Para conquistar o título, Calderano teve de superar as dificuldades habituais de enfrentar o melhor jogador do ranking do esporte. No primeiro set, Calderano não começou bem e foi dominado pelo chinês, que venceu por 11/6.

Entretanto, a reação veio rapidamente, já no segundo set. Com o encaixe nos saques e melhora no controle dos pontos, o brasileiro venceu a segunda parcial por 11/7.

No terceiro set, Calderano chegou a abrir 3 a 0, mas viu Shidong reagir. No entanto, o brasileiro se mostrou seguro e conseguiu fechar a parcial por 11/9.

Com a virada e a vantagem no placar, a confiança de Calderano subiu e o mesa-tenista brasileiro foi implacável na quarta parcial, fechando o set por 11/4, sem dar chances para o adversário.

No set decisivo, a ansiedade apareceu, mas não o suficiente para atrapalhar o fim de campanha histórica do brasileiro. O chinês começou vencendo o 5º set, mas Calderano se recuperou e venceu com tranquilidade por 11/5, fechando o duelo e garantindo o título inédito para o atleta e para o Brasil.