Calderano e Tsuboi superam argentinos no tênis de mesa e conquistam o ouro no Pan

Os brasileiros Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi conquistaram nesta terça-feira a medalha de ouro na disputa das duplas masculinas do tênis de mesa dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Na decisão, eles confirmaram o favoritismo com a vitória sobre os argentinos Gaston Alto e Horacio Cifuentes por 4 a 2, com parciais de 11/6, 12/14, 8/11, 11/6, 12/10 e 12/10.

Favoritos ao título, Calderano e Tsuboi oscilaram bastante na final desta terça-feira. Após o triunfo com facilidade no primeiro set, eles levaram 8 a 0 no começo do segundo, chegaram a igualar o placar, mas perderam. Os argentinos conseguiram a virada com o triunfo no terceiro, mas depois a dupla do Brasil ganhou três parciais consecutivas para faturar o ouro no Pan, sendo que os dois últimos sets foram bem equilibrados.

Também nesta terça-feira, Calderano e Bruna Takahashi avançaram às semifinais no torneio individual de tênis de mesa. Os dois ficarão ao menos com a medalha de bronze, pois a modalidade não realiza disputa de terceiro lugar. Os dois voltam a jogar nesta quarta-feira. Bruna enfrentará Adriana Diaz, de Porto Rico, enquanto Hugo vai pegar Eugene Wang, do Canadá. Só os campeões garantem vaga nos Jogos de Tóquio no ano que vem.

Bruna ganhou da chinesa naturalizada norte-americana Lily Zhang por 4 a 3 – a brasileira saiu perdendo por 2 a 0 – nas quartas de final. Já Hugo derrotou Marcos Madrid, do México, com uma vitória contundente: 4 a 0.

O tênis de mesa brasileiro já havia faturado outras duas medalhas no Pan: Bruna e Tsuboi foram prata nas duplas mistas, enquanto Bruna e Jessica Yamada levaram o bronze no evento de duplas femininas.