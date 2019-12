Calderano é eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa

O brasileiro Hugo Calderano parou nas quartas de final em sua participação na Copa do Mundo de Tênis de Mesa. Após estrear com vitória no torneio, já na fase de mata-mata, ele foi eliminado com a derrota para Lin Yun-Ju, de Taiwan, de virada, por 4 a 1, com parciais de 5/11, 11/4, 11/6, 11/6 e 11/3.

Número 6 do mundo, Calderano participou da Copa do Mundo por ter levado o título da Copa Pan-Americana em fevereiro. Por sua posição no ranking da modalidade, o brasileiro foi definido como quarto cabeça de chave, o que o já colocou nas oitavas de final.

Na sua estreia em Chengdu, na China, ele teve pela frente o norte-americano Kanak Jha, 26º colocado do ranking do tênis de mesa e a quem bateu na conquista da Copa Pan-Americana. E a vitória se repetiu neste sábado, ainda que sofrida e de virada, por 4 a 3, com parciais de 9/11, 9/11, 11/6, 9/11, 11/7, 11/5 e 11/8.

Lin Yun-Ju, de apenas 18 anos, é o décimo colocado do ranking. E no duelo com Calderano, não se abateu após começar perdendo, conseguindo seu triunfo com alguma folga, para avançar às semifinais.

Mesmo com a derrota, esta foi a melhor participação individual do brasileiro em competições mundiais major, incluindo Mundiais, Copas do Mundo e Jogos Olímpicos. Também levando em conta torneios do Circuito Mundial e eventos pan-americanos, foi a décima vez em 2019 que Calderano ficou entre os oito melhores.