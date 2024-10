Calderano e Bruna Takahashi perdem final de duplas mistas e ficam com a prata em El Salvador

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/10/2024 - 12:14 Para compartilhar:

Jogando juntos pela primeira vez, o casal Hugo Calderano e Bruna Takahashi foi derrotado na final das duplas mistas no Campeonato Pan-Americano, disputado em El Salvador. Eles ficaram com a medalha de prata ao serem derrotados pelos compatriotas Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi, que é irmã mais nova de Bruna.

Na decisão, Guilherme e Giulia venceram por 3 sets a 2, com parciais de 5/11, 11/7, 11/9, 5/11 e 11/6. Os campeões estavam na lista dos favoritos ao título por serem cabeça de chave número dois. Calderano e Bruna ocupavam a 18ª cabeça de chave mesmo estreando em duplas mistas em jogos oficiais.

Nas disputas individuais, Calderano vai enfrentar na semifinal o argentino Horacio Cifuentes, 143º do ranking mundial e que eliminou Guilherme Teodoro (173º) nas quartas de final. Calderano é o atual sexto do mundo e principal candidato ao título em El Salvador. A outra semifinal será totalmente brasileira, com Vitor Ishiy e Leonardo Iizuka.

No feminino, Giulia (92ª) e Bruna Takahashi (19ª) também estão na semifinal. Giulia vai encarar a favorita Adriana Diaz, de Porto Rico, atual 13ª do ranking mundial e que eliminou Laura Watanabe, enquanto Bruna enfrentará a americana Amy Wang, dos Estados Unidos, 52ª do ranking.

Nas duplas, Giulia e Laura Watanabe avançaram à final após vencerem as mexicanas Clio Barcenas e Arantxa Cossio Aceves por 3 a 1, com parciais de 11/6, 7/11, 11/5 e 11/4. Na decisão, vão enfrentar as chilenas Paulina Vega e Daniela Ortega.

No masculino, Ishiy e Teodoro foram eliminados na semifinal pelos argentinos Horacio Cifuentes e Santiago Lorenzo por 3 a 1, com parciais de 11/7, 11/5, 5/11 e 11/6. Como não há disputa pelo terceiro lugar, os brasileiros levaral o bronze.