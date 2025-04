Calderano chora após fazer história no tênis de mesa: ‘Bati o número 1 do mundo’

Primeiro mesatenista não asiático ou europeu a vencer uma final da Copa do Mundo, Hugo Calderano se emocionou após superar o chinês número 1 do mundo, Lin Shidong, de virada por 4 sets a 1, em Macau, na China, e fazer história.

A dominante vitória foi fechada com parciais de 6/11, 11/7, 11/9, 11/4 e 11/5. Ao final, ele não conteve o choro e relatou o processo árduo após a derrota na semifinal da Olimpíada de Paris-2024.

“Principalmente depois dos Jogos Olímpicos, foi muito importante ganhar esse título. Eu batalhei muito, sempre acreditei em mim. Se conversasse comigo há um mês, eu estava muito para baixo, estava mal”, contou o carioca de 28 anos. Em Paris, ele parou na semifinal ao ser derrotado pelo sueco Truls Moregard. Aquele revês fez o brasileiro pensar em mudanças em sua rotina de treinos. Uma delas foi encerrar a parceria com o técnico Jean-René Mounie, que o acompanhou por 15 anos.

Calderano também exaltou seu feito ao falar das vitórias contra os principais mesa-tenistas da atualidade e do ranking da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa, na sigla em inglês).

“Eu não sei, é maluco falar sobre isso. Antes de o torneio começar, não imaginava que seria campeão. Já estava feliz em assegurar uma medalha nas semis. Bati o número 2 e o número 1 do mundo. É inacreditável. Eu marquei meu nome na história do tênis de mesa mundial”, disse antes de receber a medalha.

“Quero agradecer a todos pelo apoio. Sempre vejo as mensagens, às vezes não tenho tempo para responder. Sou muito grato a todos os familiares, amigos e fãs que tenho no Brasil. Obrigado”, acrescentou.

Ao subir no pódio, o brasileiro estava visivelmente emocionado. Recebeu sua medalha de ouro com um sorriso tímido. Se soltou apenas quando pegou a taça e ouviu o hino nacional. Fez uma selfie com a gigante conquista e celebrou. “É bem surreal, antes do torneio não imagina ganhar.”

“Ganhar do número um na final é uma coisa muito louca. É um resultado muito especial para mim. Agradecer a todos que torcem por mim no Brasil, minha família, meus amigos”, completou.

A campanha do brasileiro foi impecável em Macau, com vitórias sobre o canadense Eugene Wang (65º do mundo), os japoneses Yukiya Uda (30º), Hiroto Shinozuka (29º) e Tomokazu Harimoto (3º) e o chinês Wang Chuqin (2º), antes de despachar Lin Shidong, o líder do ranking mundial, neste domingo.