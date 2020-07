Caldense x Cruzeiro. Onde ver, palpites e prováveis times O duelo entre a Veterana e Raposa decidirá uma vaga nas semifinais do Mineiro 2020

A missão é dura, mas possível. Assim é o pensamento do Cruzeiro, que decide uma vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro contra a Caldense. O duelo será nesta quarta-feira, 29 de julho, às 21h30, no Ronaldão, em Poços de Caldas.

O time celeste, quinto colocado na classificação, tem 17 pontos e precisa vencer a Veterana por três gols de diferença para seguir na competição. À Caldense um empate ou até uma derrota por dois gols de diferença, garante à equipe do Sul de Minas uma vaga nos mata-mata do Estadual.

A boa atuação no jogo contra a URT(vitória por 3 a 0) é outro fator de esperança para o cruzeirense na busca pela classificação, evitando ficar de fora das quatro primeira posições do Mineiro pela primeira vez em quase 60 anos de disputa do Estadual.

O técnico Enderson Moreira terá à disposição o volante Jadsom e o meia Maurício, que voltam de suspensão. Outras possíveis presenças são do zagueiro Léo, liberado para jogar após testar negativo para a Covid-19 e o atacante Marcelo Moreno, que viajou com a delegação. Ele ficou de fora da partida com a URT por uma indisposição intestinal.

E MAIS:

Já a Veterana, do técnico Marcus Paulo Grippi, terá de lidar com quatro ausências: o lateral-direito Filipi Sousa, o meia Bruno Oliveira, o atacante João Pedro e o zagueiro Caio Talarico foram diagnosticados com a Covid-19 e não poderão atuar diante da Raposa. Quem passar de fase, já iniciará a semifinal no próximo fim de semana.

FICHA TÉCNICA

​

​CALDENSE x CRUZEIRO

Data-hora: 29 de julho de 2020, às 21h30(De Brasília)

Estádio: Ronaldão, Poços de Caldas(MG)

Árbitro: Ronei Cândido Alves

Assistentes: Marconi Helbert Vieira e Leonardo Henrique Pereira

Onde acompanhar: Tempo Real LANCE! , Globo Minas e Premiere

Caldense: Alyson, Gabriel Tonini (Rodrigo Souza), Jonathan Costa, Lucas Mufalo, Verrone (Vinícius), André Mensalão (Guilherme Martins), Lucas Silva, Rafael Rosa (Morais), Nathan, João Victor e Kaíque Maciel (Léo Rafael). Técnico: Marcus Paulo Grippi.

Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Marllon(Léo), Cacá e Patrick Brey; Ariel Cabral e Jean; Stênio, Régis e Maurício; Marcelo Moreno(Thiago). Técnico: Enderson Moreira

Palpites: o Cruzeiro tem favoritismo para 65% da redação. Outros 25% acham que vai dar Caldense. E, os demais 10% creem no empate.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também