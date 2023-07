Calcinha Preta se apresenta em cidade natal de Paulinha Abelha

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 18:22 Compartilhe

Neste sábado, dia 28 de julho, a Calcinha Preta se apresenta pela primeira vez no Festival da Gente, em Simão Dias, em Sergipe, cidade natal de Paulinha Abelha. A data festiva já é tradicional no município, e esse ano contará com a participação da banda.

Como ato de homenagear a eterna integrante, que fez parte da história da Calcinha Preta, Daniel Diau, Bel Olliver e Silvania Aquino vão fazer um show especial com muitas surpresas a partir das 23h30, na Praça de Eventos Vicente Ferreira de Souza.

