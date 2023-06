Calcinha Preta lança álbum ‘Ao Vivo em São Paulo’ nesta quinta, dia 15

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/06/2023 - 13:53 Compartilhe

Com mais de 30 shows por mês durante o período junino, com apresentações pelos principais festejos do país, a Calcinha Preta se prepara para mais um lançamento. Dia 15 de junho chega em todas as plataformas digitais o álbum “Ao Vivo em São Paulo”, gravado em um show que o grupo teve na capital paulista, na casa de espetáculos Terra SP. Daniel Diau, Bel Oliver e Silvania Aquino trazem, pela primeira vez, um audiovisual com a nova integrante Ohara Ravick.

No repertório, 14 faixas, com destaque para o clássico “Manchete dos Jornais”, sucesso nos anos 2000 que voltou a viralizar nas redes sociais nos últimos dias por conta do trava línguas que remete suas letras. E mais: “Segredo”, primeira faixa gravada pela Ohara, com composição de Raied Neto, ex vocalista do grupo. A playlist fica completa com “E o Vento Levou”, “Amor Dividido”, “A Casa Caiu”, “Salve o nosso amor”, “Quer namorar comigo”, “Declaração de amor”, “Não me deixe agora”, “O Navio e o mar”, “É seu amor que eu quero”, “Cena de Novela”, “Do meu jeito” e “A Calcinha é nossa”.

Vão ser dois lançamentos por semana, a contar pelos dois clipes de “Manchete nos Jornais” e “Segredo” dias 3/6 e 6/6, respectivamente, que foram lançados e já contam com milhares de visualizações, inclusive em sua estreia alcançaram os vídeos em alta do canal no YouTube.

Confira, dia 15 de junho em todas as plataformas de áudio e vídeo!

