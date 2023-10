Calcinha Preta grava o DVD “Atemporal”, na Arena Fonte Nova, em Salvador

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/10/2023 - 17:14 Para compartilhar:

No dia 7 de dezembro, a lendária Calcinha Preta retorna a Salvador para gravar o seu sexto projeto audiovisual. A cidade foi palco do primeiro DVD da banda, há 20 anos. Comemorando essas duas décadas do marco divisor da história do forró, “Atemporal” promete uma noite inesquecível, revivendo momentos marcantes e escrevendo um novo capítulo. O cenário escolhido será a Arena Fonte Nova.

O DVD “Atemporal” tem como propósito reviver os sucessos que marcaram a música, transportando a plateia para uma viagem nostálgica. Além disso, o público pode esperar gravações de músicas inéditas e participações extraordinárias.

O grupo, sempre a frente do seu tempo, prepara um espetaculo jamais visto em Salvador. A gravação épica é possível graças às parcerias entre potências da cena musical: FazMídia Eventos, On line Entretenimento e Pida! , que têm experiência de sobra para garantir que este registro seja verdadeiramente inesquecível.

