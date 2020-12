Calcinha de Anitta para virada de ano vira assunto mais comentado nas redes sociais

O sucesso de Anitta cresce tanto a cada ano que a cantora tem até série documental no Netflix e, por isso, os fãs querem saber qual o segredo dela para conseguir alavancar sua carreira cada vez mais. O palpite dos internautas é a calcinha que a artista usa para passar a virada de ano, e o assunto vem sendo mais comentado desde 2017.

Em uma ocasião, Anitta confessou não usar calcinha por causa de um figurino que utilizou na noite da virada. Esse ano, por outro lado, a cantora matou a curiosidade dos fãs sobre a passagem de 2019 para 2020 e deste ano. “”Qual a cor da calcinha que eu virei o ano do outro pra esse e qual a calcinha que eu vou virar esse ano. Bom, no ano passado eu virei o ano com uma calcinha nude, agora, esse ano, eu não faço a menor ideia, gente”, disse.

