Calçadão do Rio ganha estátua em homenagem a Ayrton Senna

SÃO PAULO, 29 DEZ (ANSA) – Às vésperas do réveillon na praia mais famosa do Rio de Janeiro, Copacabana ganhou mais um atrativo turístico: uma estátua em tamanho real do piloto tricampeão da Fórmula 1, o brasileiro Ayrton Senna. A escultura de bronze está instalada desde a sexta-feira (27) no calçadão em frente ao Hotel Copacabana Palace. A novidade chama a atenção de cariocas e turistas e tem atraído centenas de admiradores. A peça artística foi doada pela agência de viagens virtual Hurb – Hotel Urbano “para homenagear um dos maiores brasileiros de todos os tempos”, segundo anunciou a empresa. A estátua foi produzida pelo escultor Mario Pitanguy e retrata Senna em tamanho real trajando um macacão. O piloto está no degrau mais alto de um pódio e exibindo uma bandeira do Brasil nas mãos.

Com esta inauguração, a orla de Copacabana ganha mais uma personalidade imortalizada em bronze, além do poeta Carlos Drumond de Andrade e Dorival Caymmi. Ipanema, por sua vez, conta com uma imagem de Tom Jobim, enquanto que no Leme há a escritora Clarice Lispector. (ANSA)