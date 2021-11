Calçada desaba e pessoas caem em rio durante evento de Natal em SC

Uma calçada cedeu e pessoas caíram em um rio em Joinville, no norte de Santa Catarina, na noite desta segunda-feira (22), durante uma apresentação de Natal. As informações são do g1.

De acordo com a prefeitura do município, 33 pessoas, sendo 21 adultas e 12 crianças, foram encaminhadas para o Hospital Municipal São José e para o Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria.

Nenhuma das vítimas teve ferimentos graves e o quadro de saúde de todos foi considerado estável. Todos os adultos e uma menina de 9 anos já tiveram alta hospitalar.

Veja o momento do incidente.

Momento em que galeria desaba durante evento de natal em Joinville.#natal #joinville #acidente pic.twitter.com/fGUvaS7uZ9 — Luiz Fernando Ramos Godinho (@djgodinho_) November 23, 2021

A calçada que cedeu fica sobre uma galeria fluvial. À NSC TV, afiliada da Globo na região, a prefeitura informou que a galeria fluvial faz parte das obras de drenagem do Centro não foi afetada pela queda.

Após cerca de 40 minutos do incidente, o evento continuou. O prefeito, Adriano Silva (Novo), convocou uma reunião para esta terça (23) com gestores de diversas secretarias para determinar as próximas ações em relação ao incidente.

