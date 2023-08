Calça de Simone Mendes rasga durante show e cantora improvisa o look

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2023 - 8:38 Compartilhe

Tudo pode acontecer em apresentações ao vivo, e o primeiro dia da Festa do Peão de Barretos 2023, no interior de São Paulo, na noite de quinta-feira, 17, deixou isso bem claro. No palco do evento, Simone Mendes passou por uma situação desconfortável e precisou improvisar.

Para a ocasião, Simone caprichou em um look de couro marrom e alguns cintos da mesma cor, além de uma bota de bico fino. Contudo, enquanto cantava o repertório ao vivo, sua calça rasgou no bumbum e não passou despercebida do público.

Apesar da situação constrangedora, a cantora manteve o bom-humor e não parou o show. Para improvisar o look sem precisar pausar a programação, Simone foi rápida e amarrou uma blusa preta na cintura. Após o episódio, a artista seguiu agitando a multidão presente no evento.

