Calça de Silvio Santos cai e apresentador fica só de cueca no palco; veja vídeo

Mais uma vez Silvio Santos protagonizou uma cena hilária em seu programa no SBT. No último domingo (19), a calça do apresentador caiu e ele ficou apenas de cueca no palco, claro, arrancando boas risadas da plateia.

Na sequência, Silvio começou a puxar e a vestir novamente a peça, para que não mostrasse mais nada e reclamou que está emagrecendo.





“Caiu a calça! Caiu! Tenho que apertar mais o cinto, eu estou emagrecendo”, disse o veterano na ocasião.

Assista ao vídeo: