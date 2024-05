Calamidade no RS adia ‘Enem dos Concursos’ em todo o Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/05/2024 - 17:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 3 MAI (ANSA) – O governo federal anunciou nesta sexta-feira (3) o adiamento do Concurso Público Nacional Unificado (Cpnu) devido à situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul.

Conhecida como “Enem dos Concursos”, a prova só terá uma nova data quando houver condições climáticas e logísticas de aplicação em todo o país.

A decisão foi comunicada pela ministra da Gestão e Inovação nos Serviços Públicos, Esther Dweck, e tomada em conjunto com a Advocacia-Geral da União (AGU), a Defensoria Pública da União (DPU) e a Procuradoria-geral do Estado do RS.

“Essa decisão de adiamento busca garantir a integridade dos participantes, inclusive sua integridade física nas regiões onde seria impossível o deslocamento. É uma integridade em todas as dimensões, preservando a vida das pessoas e também conferindo segurança jurídica ao concurso”, afirmou Esther Dweck.

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou que a decisão garante isonomia aos candidatos e permite que o governo concentre esforços na ajuda humanitária ao estado afetado.

Essa é a quarta tragédia climática a afetar o Rio Grande do Sul em menos de um ano, desde junho de 2023. Ao todo, os casos já registraram mais de 100 mortes. Neste caso, foram oficializadas até o momento 37 mortes e há desaparecidos.

