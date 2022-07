Calados após derrota na Copa do Brasil, jogadores do Corinthians atendem torcedores

Nenhum jogador do Corinthians parou na zona mista para atender a imprensa no estádio Antônio Accioly após a derrota por 2 a 0 contra o Atlético-GO, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Contudo, no caminho para o ônibus, alguns jogadores do Timão pararam para tirar fotos e assinar objetos de torcedores que esperaram quase uma hora após o apito final.

O atacante Giovane foi o primeiro a se dirigir aos torcedores. Logo em seguida, Willian foi atender aos corintianos e atleticanos que aguardaram a saída da delegação. Cássio, que deu entrevista à TV Globo após a partida, foi o último a desviar o seu trajeto do ônibus e atendeu aos fãs, tirando algumas fotos.

O confronto de volta entre Corinthians e Atlético-GO acontece no dia 17 de agosto, às 21h30, na Neo Química Arena.

Segundo divulgado pela assessoria de imprensa do clube alvinegro, o elenco se reapresenta na tarde desta quinta-feira (28), visando o confronto de sábado (30), às 19h, contra o Botafogo, em Itaquera, pela vigésima rodada do Brasileirão.

(Foto: Rafael Marson / Lancepress)