‘Calabreso’: entenda termo usado por Davi no ‘BBB24’

Confinado no “BBB24”, Davi deu o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira, 1, após chamar Lucas Henrique de “calabreso” durante uma briga com o professor e MC Bin Laden. A discussão aconteceu durante a madrugada, na festa, e o baiano foi acusado de praticar gordofobia.

“Estava ofendendo o ‘moleque’. Está xingando ele porque ele é gordo. Eu recebo o apelido de ‘calabreso’ porque sou gordo, vou jogar a real, mesmo”, explicou Bin, ao narrar o desentendimento a outros brothers.

No entanto, é possível que a situação não passe de um mal entendido: o “apelido” viralizou nas redes sociais em 2023 com Toninho Tornado, um comediante que compartilha vídeos na internet usando nomes inusitados para se referir a estranhos.

Além de “calabreso”, os apelidos mais famosos do humorista incluem “CNPJoto”, “Tilápio”, “Gasolino” e mais. Veja:

No entanto, frente à confusão dos brothers, Davi não soube explicar a origem exata do apelido. Em um momento, ele diz a Leidy Ellen que “pesquise no Google” o que significa o termo. Em outro, sugere que “calabreso” seja “calabresa, com O no final”.

O Davi mandando a Leidy pesquisar no Google Oq é CALABRESO 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/9fzoQiz628

O MELHOR DE TUDO É QUE ELE REALMENTE ACHA QUE CALABRESO É SÓ CALABRESA COM ‘O’ KKKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/R3Ny7Hdy5r

#BBB24 pic.twitter.com/R3Ny7Hdy5r

Apesar disso, vale destacar que Bin também foi “desmascarado” por internautas por incitar a revolta dos brothers contra Davi, mesmo sabendo a origem do termo. Isso porque, em suas redes sociais, o cantor já havia compartilhado vídeos usando os apelidos de Toninho Tornado.

“Bem aqui ele reproduzindo o meme do calabreso. Lá dentro da casa, quer pintar de gordofobia”, escreveu um usuário do X/Twitter.

“Mc Bin Laden segue o Toninho Tornado e sabe que ‘Calabreso’ é meme, como ‘arábio saudito’, ‘borboleto’, ‘Fanto laranjo’, ‘Ludmillo’, ‘Netflixo’ etc. É muita forçação”, criticou outra.

Hahahha bicho esse MC. Bem aqui ele reproduzindo o meme do calabreso. Lá dentro da casa quer pintar de gordofobia. Francamente, vão entrar o prêmio nas mãos do Davi. pic.twitter.com/H2Uua7Al0m — Mestre Jedi 🥷 (@bioinseguro) February 1, 2024

