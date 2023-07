Caju Pra Baixo lança 2º volume de audiovisual em comemoração aos 10 anos do grupo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 21:20 Compartilhe

Grupo de pagode que entrou na roda em 2013 em Marechal Hermes, bairro da zona norte da cidade do Rio de Janeiro (RJ), o Caju pra Baixo sintetiza a primeira década de carreira em projeto audiovisual ao vivo.

O projeto ‘Caju pra Baixo 10 anos’, gravado em fevereiro deste ano, em apresentação no Via Music Hall – casa de shows da Baixada Fluminense -, apresenta o seu Volume II a partir desta sexta-feira (28).

Formado por João Pedro (voz e banjo), Maguzinho (voz e reco-reco), Urich Jonathan (tantã), Bruno Costa (surdo e voz) e Bidell (cavaco), o grupo lança um total de 12 faixas, disponibilizando uma por semana até o dia 06 de outubro.

Começando com a faixa ‘Na minha mão’, lançada na última semana, e o pot-pourri das músicas “Nega/ Eu Pego/ Coraçãozinho/Tudo Vai Mudar”, que chega agora.

“Nêga é sobre um cara que tenta chamar a atenção da sua amada de todas as formas. É uma música bem dançante com passinho e tudo mais”, conta o grupo.

“Já o hit ‘Eu pego’ diz sobre a pessoa que pode até pegar, mas não se apega por nada. Sabe aquela pessoa que não tem coração? Então, tem gente no Caju que é assim, deixa apaixonada e vai embora”, dizem os integrantes, em tom de descontração.

O lançamento ainda também inclui ‘Coraçãozinho’, música que fala sobre alguém que está na pista para negócio, e ‘Tudo Vai Mudar’ descreve um pouco os corações mais indecisos.

“É aquela pessoa que fica naquele ‘chove e não molha’. Que diz que não quer mais o relacionamento, mas, do nada, vem dizendo que quer voltar. Some durante a semana, mas quando chega no sábado aparece. Não é todo mundo que aceita viver nessa, né?”, completam os integrantes do grupo.

O repertório do segundo volume do audiovisual ‘Caju pra Baixo 10 anos’ conta, ainda, com ‘Tudo Vai Mudar’, ‘Virar Esse Jogo’, ‘Louca’, ‘Minha Luta’ (parceria com Xande de Pilares), ‘Pra Me Conquistar’, ‘Só Minha’, ‘Não Vai Se Negar’, ‘Fica do Meu Lado’, ‘Quadradinho Sambando’ e ‘Expectativa x Realidade’.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Grupo Caju pra Baixo (@grupocajuprabaixo)

