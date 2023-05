Cajado: Expectativa é apresentarmos relatório do arcabouço até a próxima quarta-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/05/2023 - 21:26 Compartilhe

O relator do novo arcabouço fiscal, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), afirmou que há uma expectativa de que o relatório da matéria seja apresentado até a próxima quarta-feira, 10. Após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o parlamentar disse que as propostas sugeridas foram bem recebidas pelo chefe da equipe econômica.

“As propostas apresentadas por mim e por nossa equipe técnica foram bem avaliadas, inclusive, pelo ministro que se prontificou a discutir com as equipes do governo as mudanças”, afirmou Cajado em nota à imprensa. Ele se reuniu com Haddad e com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para apresentar o esboço inicial do “novo Regime Fiscal Sustentável”.

Cajado também se reuniu com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, para explicar as ideias centrais que guiarão a elaboração do relatório. Na semana que vem, ele vai realizar uma nova rodada de reuniões com as principais bancadas da Câmara.

