Caixinha não aprova atuação do Santos em Limeira: ‘Foi um jogo desligado’

A boa atuação de Neymar na vitória sobre a Inter de Limeira, por 3 a 0, neste domingo, no interior, não serviu para deixar o técnico Pedro Caixinha satisfeito. O português não gostou da postura da equipe e para as quartas de final do Campeonato Paulista.

“Se nos dois jogos anteriores, a equipe esteve muito compacta e muito coesa, hoje não gostei como a equipe esteve. A equipe expôs muito as transições do adversário. Penso que foi dos jogos que perdemos bolas mais facilmente. Perdemos a bola em zonas onde a equipe não podia estar equilibrada, o que fez com que tivemos de correr mal. Muito provavelmente somando estes jogos, vamos ter valores físicos muito superiores aos últimos dois jogos, e não é isso que nós queremos, porque não é a nossa forma de jogar. E não nos permite ter aquela reação à perda mais efetiva, mas sim ter que correr para trás para reorganizar”, disse Caixinha.

Nem mesmo os gols vindos em jogadas de bola parada, em jogadas ensaiadas, melhoraram o ânimo do treinador. “Obtivemos aquilo que foi mais importante, que foi ganhar, encontramos os gols em momentos importantes, que são bola parada, que também decidem jogos. Mas naquilo que foi a nossa dinâmica como equipe, os nossos processos, uma equipe muito associativa, muito compacta, muito junta, sempre a partir para a frente em termos de pressão, uma equipe sempre ter uma reação muito agressiva, foi muito difícil de a equipe ter, porque a equipe estava sempre espaçada, não conseguiu levar a bola até a última zona. Não finalizava bem também. Essas perdas levaram a esses desequilíbrios, que levaram um jogo desligado da nossa parte. Sim, com chegadas, com finalizações, mas não um jogo controlado, pelo menos é assim que a forma como nós temos que abordar.”

O técnico também explicou o fato de Neymar atuar pela primeira vez os 90 minutos da partida em seu retorno ao Santos. “Era importante que tivesse essa parte em termos de minutagem, daquilo que foi o crescimento. No último jogo saiu de forma mais prematura. Fez um gol e deu duas assistências. Sempre muito importante. É um jogador de muita qualidade, seja com bola em jogo ou em bola parada.”