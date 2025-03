Caixinha espera por Neymar e prepara Santos para semi: ‘Ganhar de quem aparecer pela frente’

Após garantir a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista, o Santos agora vive a expectativa do estado físico de Neymar, que deixou o campo sentindo dores na vitória de 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. O jogador vai ser avaliado pelo departamento médico e Pedro Caixinha não esconde a importância do camisa 10 em seu esquema.

“Na quarta-feira vamos esperar que esteja tudo bem. Ele é um jogador fantástico até na forma como interage com o grupo. O ciclo de preparação, que era o ritmo de jogo, já está concluído. Agora virão outras fases que ele, com certeza, vai cumprir”, afirmou.

O Santos se reapresenta nesta quarta-feira e Caixinha quer aproveitar a semana já pensando na semifinal da competição. Mais importante do que o adversário, é a forma como o time vai se preparar para essa partida decisiva, segundo o treinador.

“A nossa preocupação não é de quem vamos enfrentar, mas sim ganhar de quem aparecer pela frente. A nossa equipe hoje está a criar uma dinâmica de relacionamento entre eles. Para mim, isso é muito importante. É um time que está orgulhoso da forma como joga e vem orgulhando a torcida. E quando isso acontece, todos nós queremos dar um pouco mais, queremos correr mais riscos”, afirmou.

Caixinha comentou também sobre a possibilidade de encarar Corinthians ou Palmeiras na semifinal, clubes que enfrentaram e venceram o Santos na fase de grupos do Campeonato Paulista. Segundo o treinador português, o momento agora é outro.

“As três equipes estão totalmente diferentes. Nós, o Palmeiras, se for o Palmeiras, e o Corinthians. Os momentos também são diferentes. Vamos com calma. Vamos desfrutar a classificação e nos divertir para ter uma pausa. Vamos ver o calendário, analisar o adversário (que for definido). São três equipes agora diferentes, quer na forma e fase que vivem, e isso tem também a sua importância”, disse.

Diante do time de Abel Ferreira, em jogo valido pela terceira rodada, o Santos perdeu o clássico dentro da Vila Belmiro, pelo placar de 2 a 1. Já no revés contra o Corinthians (outra derrota de 2 a 1), a partida aconteceu na Neo Química Arena pela jornada de número nove.