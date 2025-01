Caixinha busca evolução do Santos contra a Ponte Preta para engatar 2ª vitória no Paulistão

O Santos tem um novo desafio pela frente em seu processo de resgate do futebol ofensivo com a chegada do técnico Pedro Caixinha. Neste domingo, o time enfrenta a Ponte Preta, às 20h30, no Moisés Lucarelli, pelo Campeonato Paulista, atrás de sua segunda vitória no torneio. Após uma estreia com resultado positivo, o novo comandante já deixou claro o que quer de sua equipe em Campinas: “evolução”.

“Vamos ter sempre que dar mais. A cada jogo, temos que evoluir. No próximo compromisso vamos ter de melhorar mais. É dessa maneira que vai ser o nosso trabalho. Os jogadores entenderam o que queremos e a nossa filosofia vai ser sempre essa”, afirmou o treinador Pedro Caixinha, que depende de uma conversa com o departamento médico para definir o time que vai encarar a Ponte Preta em Campinas.

O desgaste provocado pela intensidade da partida obrigou o treinador a fazer algumas alterações que não estavam planejadas, como a saída do venezuelano Soteldo na etapa final. JP Chermont e João Basso também sentiram o desgaste. No entanto, esses atletas deverão estar em campo contra o rival de Campinas.

A ideia para o segundo confronto pelo Campeonato Paulista passa muito pela postura que o time apresentou no primeiro tempo diante do Mirassol. Dominante, o Santos encurralou o rival e foi para o intervalo com a vantagem de 1 a 0 no marcador.

“A intensidade e a busca pela bola é o que queremos”, afirmou o treinador após o triunfo sobre o Mirassol. Para o compromisso diante da Ponte Preta, atletas como Thaciano e Leo Godoy podem ganhar mais minutagem. E vai ser em meio à disputa do Paulistão que ele vai moldar a equipe ao seu estilo.

“Mostramos agressividade, mas corremos riscos e sabemos que isso vai acontecer mais vezes. Os treinamentos vão servir para ajustarmos a coordenação dos movimentos”, completou o comandante que prevê mais um confronto equilibrado em Campinas.

Sobre o jogo, Gabriel Brazão, destaque do time com defesas importantes, deve ser mantido mais uma vez como titular. O goleiro deixou o campo com dores musculares, mas garantiu estar pronto para atuar no domingo. “Credito isso ao cansaço pelo início da temporada. Mas o grupo mostrou muita união para conseguir a vitória sobre o Mirassol”, disse o goleiro.

O desfalque para essa partida fica por conta de Soteldo, que sofreu uma entorse no tornozelo e o departamento médico resolveu deixar o atleta em tratamento. Thaciano deve iniciar como titular e o ataque deve contar com Lucas Braga, Wendel Silva e Guilherme

Do outro lado, o técnico Alberto Valentim vai poder contar com uma importante opção para escalar a Ponte Preta diante do Santos. O atacante Victor Andrade treinou normalmente, foi liberado pelo departamento médico e deve ficar no banco de reservas como opção.

O desfalque fica por conta do volante Dudu, que cumpre suspensão pela expulsão contra o Novorizontino. Em seu lugar, Alberto Valentim deve optar pela escalação de Leo Oliveira para dar mais consistência na marcação.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X SANTOS

PONTE PRETA – Diogo Silva; Maguinho, Saimon, Artur e Danilo Barcelos; Léo Oliveira, Emerson e Lucas Cândido (Guilherme Andrade); Serginho e Pedro Vilhena; Jean Dias. Técnico: Alberto Valentim.

SANTOS – Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Escobar; Rincón, Diego Pituca e Thaciano; Lucas Braga, Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).