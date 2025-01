Caixas pretas de avião que se acidentou na Coreia do Sul deixaram de gravar antes da colisão

As caixas pretas do Boeing 737-87 da Jeju Air que se acidentou em Muan, Coreia do Sul, em 29 de dezembro, pararam de gravar quatro minutos antes do incidente, informou o Ministério dos Transportes da Coreia do Sul neste sábado.

“A análise revelou que tanto o gravador de voz da cabine (CVR) quanto o gravador de dados de voo (FDR) não gravaram durante os quatro minutos anteriores à colisão do avião” com um muro de concreto na pista, declarou o ministério.

Este Boeing 737-800 da companhia low cost Jeju Air, procedente de Bangcoc, fez um pouso de emergência sem ter acionado o trem de pouso no aeroporto de Muan, no sudoeste, e acabou colidindo com um localizador, ferramenta de auxílio à navegação instalada em uma parede de concreto.

O acidente, o pior desastre aéreo da história do país, matou 179 passageiros. Dois membros da tripulação sobreviveram.

As autoridades planejam “investigar a causa da perda de dados”, disse o comunicado.

A investigação está sendo conduzida por especialistas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, onde a Boeing está sediada.

Até o momento, as hipóteses consideradas incluem uma possível colisão com pássaros, uma falha no trem de pouso e a presença desse obstáculo na pista.

O piloto enviou uma mensagem de alerta sobre uma colisão com pássaros antes de abortar sua primeira tentativa de pouso. Na segunda tentativa, o trem de pouso não foi acionado.

