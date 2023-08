Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/08/2023 - 14:01 Compartilhe

MOSCOU, 25 AGO (ANSA) – Os investigadores encontraram as caixas pretas e recuperaram todos os corpos dos 10 ocupantes do avião que caiu há dois dias na Rússia. O líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, era um dos passageiros, segundo as autoridades de Moscou. (ANSA).

