Caixão de papa Francisco é fechado e velório termina no Vaticano

O caixão do papa Francisco foi fechado às 20 horas (15h no horário de Brasília) desta sexta-feira, 25, terminando, assim, o velório, que começou na quarta-feira. Jorge Mario Bergoglio está sendo velado em um caixão aberto feito de madeira e zinco, vestido com uma casula vermelha e mitra branca, segurando um rosário.

As filas para se despedir do líder da Igreja Católica, que morreu aos 88 anos nessa segunda-feira, 21, estavam demorando, em média, 5 horas.

O funeral acontecerá no sábado, 26, às 10h (5h em Brasília), na Praça de São Pedro, quando será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o início do período de nove dias de luto e orações em homenagem ao pontífice. No dia, é esperada a presença de fiéis e autoridades de todo o mundo.

Ao fim da celebração eucarística, ocorrerão os ritos da Última Commendatio e da Valedictio – despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias.

Em seguida, o caixão do papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior), onde será realizada a cerimônia de sepultamento ainda no sábado.

O pontífice optou pelo enterro na Igreja Santa Maria Maior, em vez da Basílica de São Pedro, que abriga mais de 90 papas, por se tratar da igreja que Francisco tradicionalmente frequentava para fazer suas orações em Roma (diocese da qual era, oficialmente, o bispo). Antes dele, Leão XIII, em 1903, havia optado pelo enterro na igreja de São João de Latrão.

O sepultamento será marcado por ritos específicos da despedida.

– A cerimônia terá início com a leitura de um texto sobre as ações mais importantes do pontífice.

Um véu de seda branco será colocado sobre o rosto de Francisco.

– Após a bênção com água benta, moedas e medalhas cunhadas durante o pontificado serão colocadas dentro do caixão. Elas representam os anos em que esteve à frente da Igreja.

– Um tubo com o resumo do período, com o selo do Ofício de Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice, também ficará junto ao corpo.

– Então, a tampa do caixão de zinco (revestimento interior da estrutura de madeira) será colocada. Nela, haverá uma cruz, o brasão papal, a placa com o nome de Francisco, a duração de sua vida e seu Ministério Petrino.

– Posteriormente, o caixão será soldado e se colocará os selos do cardeal camerlengo da Santa Igreja Romana, da Prefeitura da Casa Pontifícia, do Ofício para Celebrações Litúrgicas do sumo pontífice e do capítulo do Vaticano. O caixão de madeira também será fechado. Na tampa, também estará a cruz e o brasão papal de Francisco.