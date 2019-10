Caixa Seguridade: Thays Cintra Vieira é eleita para o Conselho de Administração

A Assembleia Geral Ordinária da Caixa Seguridade elegeu Thays Cintra Vieira como membro do Conselho de Administração para ocupar o cargo que se encontrava vago desde a renúncia de André Tosello Laloni.

Atualmente, Thays Vieira exerce o cargo de diretora na Diretoria Executiva de Canais da Caixa. Anteriormente, ocupou o cargo de gerente nacional na mesma área. A executiva é graduada em administração pela Universidade de Brasília, com pós-graduação em Gestão de Projetos e mestrado em Governança e Tecnologia pela Universidade Católica de Brasília.

Na semana passada, Laloni, então diretor de Participações, Mercado de Capitais e Crédito Indireto do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pediu licença do cargo. O executivo, que fez carreira no mercado financeiro e foi diretor financeiro da Caixa no primeiro semestre (e continuava como membro do conselho), chegou ao banco de fomento no fim de julho, com a missão de acelerar as vendas da carteira de participações societárias, uma das metas colocadas ainda para este ano pelo presidente Gustavo Montezano. O BNDES informou que a licença foi pedida “por motivos pessoais”.

A relação entre a diretoria do BNDES e técnicos da área responsável pela gestão da carteira estava marcada por tensões e divergências em torno da melhor forma de acelerar as vendas. Essas tensões se elevaram na semana anterior ao seu pedido de licença, com a demissão de uma executiva da área jurídica, como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.