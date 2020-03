Caixa Seguridade e Icatu recebem aval do Cade para parceria em capitalização

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a formação de joint venture de Caixa Holding Securitária e Caixa Seguridade Participações, subsidiárias da Caixa, com a Icatu Seguros.

A operação aprovada consiste na criação de uma associação entre as empresas para distribuição, divulgação, oferta, venda e pós-venda de produtos de capitalização, com exclusividade, na rede de distribuição da Caixa.

De acordo com parecer sobre o negócio, a joint venture terá a participação da Icatu com 50,01% do capital social votante e da Caixa Seguridade com 49,99% do capital social votante e 100% do capital social não votante.

A parceria comercial, que recebeu aval do Cade por meio de despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU), terá prazo de duração de 20 anos.