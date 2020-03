Caixa Seguridade diz que controlador não mudou decisão sobre IPO

A Caixa Seguridade informou nesta terça-feira, 10, que a decisão de suspender a oferta pública inicial de ações (IPO) da empresa cabe ao seu acionista controlador, a Caixa, que, até o momento, “não formalizou qualquer mudança de decisão acerca da oferta”.

A companhia divulgou o comunicado como resposta ao questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre o assunto, com base em notícias que relatam a interrupção do processo de IPO.

No comunicado de hoje, a Caixa Seguridade informa ainda que a empresa, a Caixa e o Sindicato de Bancos “monitoram a conjuntura atual do mercado financeiro e avaliam as possíveis implicações deste novo contexto para o processo da oferta”.