Caixa Seguridade: contribuições mensais de previdência sobem 37,1% em fevereiro

A Caixa Seguridade registrou alta de 37,1% em contribuições mensais de previdência em fevereiro em relação ao mesmo mês do ano passado. Ao mesmo tempo, as reservas cresceram 20,6%. Além disso a empresa teve expansão de 12,8% nos prêmios emitidos de seguro residencial, na comparação com fevereiro de 2021.

De acordo com a companhia, a estratégia incluiu a oferta de planos plurianuais e de renovação automática, modalidade na qual as vendas cresceram 30% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

A venda de seguros de vida, por sua vez, apresentou crescimento de 9% no resultado acumulado. Em fevereiro, foi adotada estratégia de direcionamento para vendas na modalidade de pagamento mensal, responsável por 19,4% da composição do total de vendas.

Saiba mais