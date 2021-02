Caixa Seguridade conclui seleção para cocorretoras em 4 linhas de negócios

A Caixa Seguridade Participações concluiu nesta sexta-feira, 12, o processo para seleção de cocorretoras para atuação em linhas de negócios da companhia em parceria com sua corretora.

Segundo fato relevante divulgado pela empresa, dos quatro blocos de oferta dois ficaram com a MDS Corretora e Administradora de Seguros: Produtos Seguridade e Automóvel. A Alper Consultoria e Corretora de Seguros ficou com o bloco Saúde e Odonto, enquanto a Willis Affinity Corretores de Seguros Ltda ficou com o de Grandes Riscos e Corporate.

