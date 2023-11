Caixa Seguridade: Arrecadação em seguros é de R$ 2,326 bi, queda de 4,9% em um ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2023 - 20:41 Para compartilhar:

No terceiro trimestre deste ano, a arrecadação das seguradoras em que a Caixa Seguridade detém participação somou R$ 2,326 bilhões, uma queda de 4,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Entretanto, o número veio 3,5% acima do registrado no segundo trimestre deste ano, de acordo com dados publicados pela companhia nesta quarta-feira, 8.

A maior queda na arrecadação em base anual foi no seguro prestamista, que é vendido junto com operações de crédito da Caixa Econômica Federal (CEF), e que recuou 30,1%, para R$ 531 milhões.

A Caixa Seguridade afirma que há um efeito-base: no terceiro trimestre de 2022, houve uma grande concentração de contratações do seguro junto a operações do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), algo que não se repetiu neste ano.

A maior alta foi no seguro habitacional, que subiu 10,2% no mesmo intervalo, para R$ 813 milhões. O produto tomou carona no crescimento da carteira de crédito habitacional da Caixa, que tem batido recordes de concessão nessa linha ao longo do ano.

No seguro de vida, houve crescimento de 5,7% em um ano, com arrecadação de R$ 608 milhões. Os produtos de assistência cresceram 115,9% no mesmo período, para R$ 40,6 milhões, graças à chegada do produto Rapidex MEI às agências e aos correspondentes da Caixa.

Ainda de acordo com a Caixa Seguridade, a sinistralidade dos seguros foi de 21,7% no terceiro trimestre, queda de 2,8 pontos porcentuais em um ano, e alta de 1 ponto em um trimestre. Em termos anuais, a companhia afirma que houve uma redução no volume de pedidos de indenização tanto no prestamista quanto no habitacional.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias