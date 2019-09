Caixa recomenda que clientes busquem informações sobre o FGTS

As agências da Caixa Econômica Federal abriram as portas neste sábado às 9h (no horário de Brasília) para atender trabalhadores interessados no saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O atendimento será até às 15h. Nesta primeira etapa, serão atendidos os nascidos entre janeiro e abril que têm poupança ou registraram opção por crédito em conta corrente na Caixa e têm dúvidas sobre o tema.

Em nota, a Caixa informa que recomenda aos clientes que, antes de se deslocar a uma agência, o trabalhador busque as informações no aplicativo do FGTS ou pelo site fgts.caixa.gov.br. Na sexta-feira (13), a creditou R$ 4,97 bilhões nas contas de mais de 12 milhões trabalhadores que já possuem conta no banco estatal e, por isso, não precisarão solicitar os saques.

“A cada duas semanas vamos liberar mais de R$ 5 bilhões. A Caixa está preparada para atender a população com tranquilidade nos mais de 55 mil pontos de atendimento em todas as regiões do Brasil”, afirmou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, em nota à imprensa.