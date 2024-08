Caixa-preta de avião que caiu gravou gritaria e pergunta do copiloto sobre ‘potência’ do avião

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2024 - 1:00 Para compartilhar:

A caixa-preta do avião ATR-72 que caiu em Vinhedo (SP) na sexta-feira (9) capturou diálogos críticos momentos antes da queda. O copiloto falou sobre “dar potência” à aeronave, numa tentativa de estabilizá-la, enquanto gritos ecoavam na cabine.

As informações foram obtidas pelo ‘Jornal Nacional’, da TV Globo, e indicam que os esforços da tripulação não foram suficientes para evitar a tragédia, que resultou na morte dos 62 ocupantes da aeronave , operada pela Voepass , incluindo quatro tripulantes.

O Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) transcreveu as conversas entre o piloto e o copiloto registradas pelo CVR – o gravador de voz da cabine.

São cerca de duas horas de conversas na cabine. Os dados extraídos das caixas-pretas indicam que a aeronave sofreu uma perda repentina de altitude. Ao perceber a queda, o copiloto afirmou ser necessário “dar potência” à aeronave, uma medida para tentar estabilizar o avião. Um minuto depois acontece o choque com o solo, e a gravação é finalizada com o som de gritos e um estrondo.

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo informou na noite desta quarta-feira (14) que já foram identificados os corpos de 60 das 62 vítimas do acidente do voo 2283 da Voepass Linhas Aéreas. O avião caiu na última sexta-feira (9), no município de Vinhedo (SP), sem deixar sobreviventes.

A identificação dos corpos está sendo feita na Unidade Central do IML da capital paulista, no bairro de Pinheiros. Dos 60 corpos identificados, 30 já foram liberados aos familiares. Os trabalhos de identificação estão sendo feitos por mais de 40 médicos e integrantes de equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia, com apoio do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).